Le sculpteur de la table de mariage de l’hôtel de ville de Verviers célèbre ses noces de diamant

C’est en juillet 1962, plus exactement, que cet heureux couple s’est dit oui, à Namur, dans la ville d’origine de Marie-Claire Joset, régente en langues germaniques et professeur à l’Institut Notre-Dame.

"À l’époque, je venais d’être professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Verviers. C’est le premier travail qu’on m’a confié à Verviers" , se rappelle Jean-Marie Geron qui y fut professeur de sculpture pendant 40 ans. Celui-ci a également été professeur de vitrail à l’Académie de Namur pendant 25 ans, ainsi qu’aux classes moyennes de Verviers.

Cette table, ce n’est pas la première fois qu’il la recroisait, puisque ses cinq enfants se sont également passé la bague au doigt à Verviers, dans cette même salle. "Le Roi et la Reine ont également signé sur cette table" , rit-il. Ainsi que des milliers d’amoureux.

Évidemment, en soixante ans, celle-ci a dû être rénovée. "On l’a lavée, on a nettoyé la dorure, ce qu’on n’aurait pas dû… commente-t-il, l’œil spécialiste. Au début, il y avait toute une patine, un blanc noble. Ici, ils l’ont repeinte, c’est un blanc ordinaire. Mais ce n’est pas grave", sourit celui qui jouit d’une notoriété internationale dans le domaine de la sculpture et de l’art du verre.

Les noces ont été célébrées en compagnie de l’échevin Alexandre Loffet et de la grande famille des heureux époux, grands voyageurs, passionnés, et grands-parents aimants de douze petits-enfants. Et puisque 60 ans, ce n’est pas rien, on leur a demandé leur secret d’un mariage qui dure. Finalement, assez simple: "Être là, l’un pour l’autre, au jour le jour" , répond-il. "En faisant des efforts, aussi" , sourit-elle.