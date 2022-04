Il s’agit d’une initiative de la Commune de Welkenraedt, en collaboration avec les Services agricoles de la Province de Liège, qui vise "à promouvoir les circuits courts et les acteurs locaux".

La recette reste la même: des horticulteurs et des fleuristes se mêleront aux artisans de bouche wallons pour un marché très coloré. Ils feront découvrir leurs métiers et leurs produits locaux entre 17h et 21h. Plantes, fleurs et mobilier de jardin côtoient ainsi des "produits de bouche cultivés ou transformés de manière artisanale en Wallonie".