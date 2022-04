Gérer les crises, thème du festival de Résistance à Dison et Verviers

Un sujet qui colle (hélas) plutôt bien à l’actualité, "après deux ans de crise mondiale avec le Covid, les inondations de cet été et la guerre en Ukraine" . Il ne faut pas pour autant s’attendre à une programmation pessimiste. "Résister doit se conjuguer au présent , estime Ismaël Zeroual. On s’inspire du résistant françaisRaymond Aubrac qui disait qu’il faut garder un optimisme même dans des situations compliquées. Il est encore temps d’agir."

Pour ce faire, le Cépag, PAC(Présence et Action Culturelles) et les centres culturels de Dison et de Verviers ont choisi de mixer les genres en proposant des spectacles, des conférences, des débats mais aussi du cinéma. "On a décidé de mixer les activitésavec des choses plus drôles et des sujets plus théoriques" , note-il. "On a aussi mixé les événements gratuits et payants" , précise Frédéric Muller, le directeur du centre culturel de Dison.

Une troupe palestinienne pour clore le festival

Parmi les activités programmées, on retrouve notamment un débat intitulé "Affronter les inondations: mode d’emploi", avec François Brabant, rédacteur en chef de Wilfried, Joël Privot, urbaniste et professeur à l’ULiège et Valérie Dejardin, bourgmestre de Limbourg. "Ce sera ce que l’on appelle un bocal. Les intervenants seront placés en cercle et seront aussi rejoints par des gens du public. Tous pourront interagir et apporter une partie de leur vécu. Cela donne souvent des choses très intéressantes" . La crise sanitaire sera aussi à l’ordre du jour d’un café-politique, en présence de Bernard Rentier, virologue et ex-recteur de l’ULiège. "On tentera de tirer les leçons de cette crise".

Le festival se clôturera avec la troupe de cirque Palestinian Circus School. Une rencontre et une représentation de leur spectacle Asimo sont prévues. "On est partenaire avec eux depuis 2006 , indique Priscilla Cimetta, animatrice PAC. Tous les deux ou trois ans, la troupe vient en Belgique. Cette fois, elle nous invite à un voyage dans le monde de l’invention d’un scientifique fou et des découvertes qu’il a faites".

