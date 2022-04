Francos 2022: tout savoir sur ces 4 jours de retrouvailles musicales de l’été

Hommage à Pierre Rapsat

"Le 20 avril (soit le lendemain) correspond à la date de décès du chanteur verviétois Pierre Rapsat, en 2002." L’occasion pour les Francos d’annoncer l’hommage qui lui est programmé sur la scène qui porte son nom, le premier jour de l’événement, soit le mercredi 20 juillet, à une des heures de pointe, 19h30. "Son décès a laissé le festiv al orphelin de l’un de ses fondateurs mais aussi riche de ses enseignements et de son expérience. 20 ans plus tard, nous lui rendons hommage avec Brasero qui a mis les petits plats dans les grands pour proposer un spectacle fort et ambitieux à la hauteur de l’artiste et de son répertoire.Un hommage qui promet plein de surprises".

Une affiche à 60% belge

Grande caractéristique de cette édition, la part belle accordée aux artistes belges (Marka, Typh Barrow, Claire Laffut, Henri PFR…). "Ils représentent cette année plus de 60% de l’affiche.Après les deux années difficiles et douloureuses qu’ils viennent tous de traverser, il était évident que notre programmation leur consacrerait une place importante, et cela d’autant plus naturellement que nous n’avions que l’embarras du choix tant la scène musicale de notre Fédération Wallonie-Bruxelles est riche et variée. Pour le reste, on retrouve aussi des grands noms français tels que Calogero, Vianney, Mc Solaar, Vitaa et Slimane, Clara Luciani, Grand Corps Malade, Cœur de Pirate côté Québec et Fally Ipupa de la République Démocratique du Congo.

Journée de la Francophonie

2022 est aussi l’année de la nouveauté à travers l’inscription du festival dans la journée internationale de la Francophonie, le samedi 23 juillet. "Nous avons imaginé le Franc’Horizonsqui met à l’honneur la culture francophone" avec un carrefour de rencontres et d’échanges qui prendra place durant le festival. "Une journée sera entre autres rehaussée par la présence de Madame Louise Mushikiwabo, Secrétaire Générale de l’Organisation internationale de la Francophonie et de Pierre-Yves Jeholet Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles". Et côté musical, qui de mieux que Grand Corps Malade et Clara Luciani pour symboliser la langue française!

Changement pour le Franc’Off

Le concours s’externalise en s’associant au festival des Québecofolies dans le cadre d’une semaine placée sous le signe de la découverte de nouveaux artistes francophones (belges, français et canadiens) qui se déroulera du 23 au 28 mai à Huy.

En pratique, une présélection de 9 artistes belges francophones sera effectuée sur base de musique enregistrée.Ils se produiront en live lors d’une demi-finale les 23 et 24 mai au Centre Culturel de Huy. Au terme de ces prestations, un jury international de professionnels sélectionnera les 3 finalistes qui rejoueront chacun pendant les Francofolies.

Au terme des prestations des 3 finalistes (à raison de 1 par jour) le jury élira le grand vainqueur, qui rejouera le dernier jour du festival et qui sera également programmé à l’affiche officielle en 2023!

Zoom sur les 4 jours

Le mercredi 20 juillet

Calogero fait son grand retour cet été sur la scène Pierre Rapsat. "une valeur sûre, un habitué du festival" , se réjouit Charles Gardier, organisateur. L’artiste fera découvrir son dernier album CentreVille.

On retrouve sur cette même scène aussi l’hommage à Pierre Rapsat à travers le groupe Brasero (lire ci-dessus). Dans le reste du programme de la journée, de nombreux artistes belges: Henri PFR, DJ star, Mustti "qu’on est très heureux de retrouver" , Claire Laffut, Charles, Roscoe au sommet de leur art, Doria D , véritable révélation de 2021, Saskia, Gaëtan Streel, Neolys , "le nouveau venu convaincant entre pop, hip-hop et électro" ou encore le duo Terrenoire qui est la révélation masculine de l’année aux Victoires de la Musique. Gros coup de cœur également pour Lo Bailly qui propose une synthèse réussie entre chanson, slam et hip-hop (il est par ailleurs venu rehausser de son talent la conférence de presse de ce mardi 19 avril).

Le jeudi 21 juillet

Sur la scène Pierre Rapsat, la journée commencera par un concert de Marka "qui fait partie de l’ADN de notre festival". Il sera suivi par Vianney et puis MCSolaar et son New Big Band Project "pour un spectacle inédit créé à l’occasion de la réédition de ses trois mythiques premiers albums". La scène Proximus sera foulée par Aprile avec son nouvel album, Glauque avec son album également sorti avant le confinement, Black M et Glass Museum . "qui nous emmènera dans son univers cinématographique, à la limite du jazz contemporain". Catastrophe, Lubiana – avec ses douces chansons aux sonorités africaines – et le rappeur bruxellois Peet seront du côté de la scène Sabam For Culture tandis que Jackbrol,The Terminal et Tim Dup se succéderont sur la scène du Parc.

Le vendredi 22 juillet

Vitaa & Slimane réservent un concert exclusif cette troisième journée sur la scène Pierre Rapsat. En haut de l’affiche, on retrouve aussi l’artiste belge Typh Barrow , "on se réjouit de ce grand moment" après un concert de Juicy .

Parmi les autres grands noms, on peut citer Ykons sur la scène Proximus, "qui casse la baraque dans la région et de plus en plus bien au-delà" ou encore Kid Noize , "un habitué de Spa qui nous propose chaque fois un show inédit, il est de plus en plus populaire et toujours plus percutant sur scène". Ils seront précédés d’ ntoine Armedan et Feu! Chatterton. Antoine Wilemans, Noé Preszow et Saule seront à retrouver coté scène Sabam For Culture tandis que la scène du Parc, on retrouve Turquoise, Olive et ensuite les mythiques Gauff’qui n’étaient plus passées par Les Francos depuis 8 ans.

Le samedi 23 juillet

Dans le cadre de la Journée de la Francophonie (lire ci-dessus), la programmation fait la part belle aux artistes issus de l’espace francophone et à la langue française. Sur la scène Pierre Rapsat, on écoutera Delta l’après-midi, suivi de Grand Corps Malade et Clara Luciani . "Ilsfont partie des artistes les plus attendus de l’année." Moment très attendu également sur la scène Proximus, les prestations du chanteur congolais et véritable star en Afrique Fally Ipupa , de Cœur de Pirate et ensuite du Suisse Mosimann " qui enfilera son costume de DJ de choc pour clore en beauté cette 27e édition".

Les Francos retrouvent aussi Jali sur la scène Sabbam – "un artiste belgo-rwandais qu’on a déjà bien suivi par le passé" – et Pierre de Maere puis Plastic Bertrand Elektroset . La scène du Parc, elle, promet les concerts de Mélanie Isaac (lauréate du Franc’Off 2019) et de KT Gorique.

Les infos pratiques

En prévente et ce jusqu’au 19 juillet, l’abonnement pour les 4 jours avec l’accès à l’ensemble des scènes revient à 133,50 € par personne soit le même prix que pour l’édition 2019.Les tickets journaliers, soit l’accès aux quatre scènes pendant une journée, reviennent à 58,50 €, soit 5 euros de plus que pour la dernière édition de 2019.Cela reste un des festivals les moins chers de l’été.

Les festivaliers peuvent se procurer leurs tickets en ligne via www.francofolies.be/tickets/ ou dans les magasins Fnac à Anvers, Bruxelles (FNAC City 2 -Toison d’Or), Bruges, Gand, Liège, Louvain-La-Neuve, Leuven, Charleroi.

Les organisateurs le rappellent: les tickets des éditions annulées en 2020 et 2021 sont toujours valables à condition seulement d’être échangés préalablement via billetterie@francofolies.be

Les Francos sont en recherche de bras pour les aider pendant les quatre jours.Infos via 087 77 63 81 ou info@francofolies.be