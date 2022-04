Le salon d’Antiquités, de la "Ville dans la Ville", aura lieu tous les 3e samedis du mois

"Avec ‘LaVille dans la Ville’ L’objectif était de réhabiliter ce site magnifique et d’amener, de nouveau, des choses qui n’existaient pas ou plus à Verviers, comme des artisans et artistes exceptionnels; et ici, en l’occurrence, un petit marché aux artisans antiquaires." Et s’il n’était pas très "étoffé" ce samedi, huit antiquaires seront présents le mois prochain, annonce-t-il.

Sur place, c’est Steve Thissen, brocanteur professionnel de Verviers, et son fils, qui ont répondu à l’appel pour inaugurer cette première édition, dans ce lieu d’exception. Ici, pas de fripes ou jouets d’enfants, mais bien "de la belle brocante" , explique-t-il.

Vieux savons, linge de maison, bouquins sur Verviers, sacs vintages Lacoste, Gucci, tableaux, vaisselles… ainsi que des pièces plus étonnantes comme un présentoir à lunettes de marques, à verres neutres, des années 80, ou une fameuse collection d’insectes. Mais aussi des meubles design, comme un joli transat scoubidou, des tabourets en bois et de vieilles escabelles, pour y déposer plantes ou bouquins. "Elles sont très à la mode pour le moment" , glisse-t-il, tout comme les meubles des années 70 qui ont toujours la cote parmi les chineurs. Côté prix, il y en avait pour toutes les bourses, de 2 à 100 euros pour certaines pièces, histoire de pouvoir se faire plaisir. Si vous n’avez pas eu l’occasion d’y passer ce samedi, le salon sera également ouvert ce lundi de Pâques, à l’occasion de la Grande Brocante de Verviers.

Infos: le salon d’antiquités est ouvert de 7h30 à 18h30.

Steve Thissen est sur Instagram «legrenier.shop»