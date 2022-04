Construit dans les années 80 en forme de "hashtag", l’hôpital liégeois s’étend au fur et à mesure des années pour s’adapter aux besoins présents et futurs de sa patientèle. Depuis 2015, c’est une rénovation profonde qu’a entrepris l’établissement hospitalier, dans l’objectif de s’adapter "au monde et aux soins de santé qui évoluent, encore plus accentué par la crise sanitaire", commente son porte-parole Antoine Gruselin.

Après la rénovation de son hall d’entrée en 2017, la Citadelle poursuit sa rénovation générale baptisée "Archi’made". Un projet estimé à 420 millions d’euros à mettre en œuvre au cours des 15 prochaines années.

La première phase a débuté en 2018 par la rénovation et l’extension du site de Sainte-Rosalie (Laveu), pour devenir "un hôpital de jour urbain plus étendu avec la construction de deux nouveaux blocs opératoires (passant de six à huit blocs) et deux unités de réveil, une pour les adultes, et une pour les enfants", ainsi que la dentisterie et le centre urbain de radiothérapie, explique la directrice générale Sylvianne Portugaels. Les travaux sont achevés, "on termine le parking".

Extension

Cette première phase se poursuit désormais avec l’installation du chantier, il y a quinze jours, pour la construction de trois nouvelles unités de soins sur le site de la Citadelle. "Nous voulons offrir plus de possibilités aux patients, en augmentant le nombre de chambres seules car nous avons une demande importante en ce sens", précise la directrice. L’hôpital dispose pour l’heure d’une offre de 10% en chambre individuelle. "Nous voulons aussi offrir des chambres doubles plus spacieuses et plus confortables". Les travaux devraient durer un an. "Tout sera fait que pour que le patient ne souffre pas trop des travaux", rassure le porte-parole.

Concrètement, deux ailes (côté droit) du "hashtag" seront rehaussées "et remises à niveau +5". "Une aile de quatre et une aile de trois vont monter à cinq étages, et l’aile arrière va rester à quatre étages avec la création d’un jardin pour les enfants du service pédiatrique", détaille Éric Ponthier, chef de projet, adjoint à la direction médicale.

Trois bâtiments

L’objectif à terme "est de ramener sur le site de la Citadelle la quarantaine de lits de revalidation du site de Château rouge", poursuit ce dernier. Le bâtiment (vétuste) du site de Herstal devrait à terme être démoli, "car il est inadaptable. Et construire un nouveau bâtiment à côté coûterait trop cher". "D’ici là, nous conserverons les consultations uniquement sur le site", complète la directrice. "Nous souhaitons être plus efficients en ramenant toutes les unités d’hospitalisation classique sur un même site qu’est celui de la Citadelle".

La deuxième phase concerne l’agrandissement de l’hôpital de 15000 m 2 par la construction de trois nouveaux bâtiments. "Ils viendront s’implanter dans les coins du hashtag où les fondations existent déjà", note Éric Ponthier. Les travaux devraient démarrer dans deux ans. Un bâtiment sera dédié à la radiologie, un bâtiment au développement des structures de jour existantes pédiatriques, médicales et chirurgicales, et enfin un bâtiment pour accueillir un service de dialyse.

Enfin, la troisième phase s’attaquera "à la rénovation de nos unités de soins existantes, avec une meilleure isolation", dévoile la directrice. Les façades actuelles de l’hôpital seront entièrement refaites. "C’est à l’étude. Nous devons encore évaluer le projet en fonction des possibilités techniques", spécifie le chef de projet. Enfin, l’hôpital pourra se targuer d’une rénovation des parties médico-techniques.