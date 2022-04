Le plan d'Alternative-Plus pour relancer l'emploi à Spa

Interpellé aussi par un article paru dans L’Avenir Verviers du 13 avril sur la hausse du chômage de longue durée en région verviétoise , Alternative-Plus a souhaité faire part de ses idées pour relancer l’emploi dans la cité thermale. "Le dynamisme dont fait preuve la Maison de l’Emploi peut être complété par d’autres mesures que notre groupe souhaite proposer" , explique Arnaud Fagard, conseiller. Ce plan sera présenté lors du conseil communal, jeudi 21 avril.

La première piste concerne la création d’emploi indépendant.L’idée serait d’accueillir des organismes de type couveuses d’entreprises à Spa. "On pense à Job’In, Smart ou encore le Tremplin indépendant, qui permettent aux gens de tester leur activité en gardant une allocation de chômage. On pourrait mettre les locaux de la Maison de l’Emploi à disposition pour accueillir ces structures une fois par semaine et y proposer aussi du coworking ". Une motion sera d’ailleurs déposée lors de la prochaine séance pour demander aux autorités fédérales et régionales une dispense de recherche d’emploi pour les personnes bénéficiant du Tremplin indépendant.

Alternative-Plus évoque aussi l’organisation de formations dans des secteurs spadois qui ont du mal à trouver du personnel, tel que l’horeca. "C’est le cas aussi chez Lejeune, pour les voiries, et Spa-Monopole. On aimerait aussi mener une enquête pour identifier les besoins. Ces formations pourraient être dispensées par le Forem ou l’Ifapme" .

À plus long terme, le groupe pense que ces formations pourraient également passer par la Régie communale autonome. "La RCA peut s’occuper du patrimoine immobilier de la commune , rappelle Arnaud Fagard. Et ces bâtiments ont notamment un besoin urgent d’être isolé. L’idée serait donc de former des travailleurs aux métiers du patrimoine et de la construction" . Pour Alternative-Plus, cela pourrait également devenir source de revenus, "qui viendraient combler le déficit de la future piscine".

Enfin, pour aider les chômeurs de longue durée à remettre le pied à l’étrier, les élus avancent aussi la proposition de mise en place de régie de quartier. "Cela existe déjà à Verviers, Dison ou encore Ensival.Il s’agit ici de préformations qui s’adressent à un public fragilisé mais aussi des jeunes et des migrants." Cela sera discuté en conseil de CPAS. "L’objectif, pour cela est la prochaine mandature" .