Il tabasse son ex-femme

Dans la nuit du 9 juin 2019, Konstantin se trouvait avec son ex-compagne dans un club de billard. L’intéressé avait consommé une grande quantité d’alcool. Une altercation et survenue entre l’homme et son ex-femme. L’homme a tiré la dame par les cheveux. Il l’a frappée à coups de poing et de pied. Il lui a également cogné la tête contre le sol à plusieurs reprises.