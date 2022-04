Hodimont veut plus d’espaces conviviaux

"On a envie de s’investir pour notre quartier, qui n’a pas toujours une bonne image, parce qu’on trouve que c’est important , explique Ouda El Mjiyad, membre du comité. Hodimont est un poumon économique et un quartier dense, avec beaucoup de jeunes enfants."

L’une des premières actions qu’elles ont envie de mener concerne l’amélioration du cadre de vie des habitants. Pour ce faire, fin mars, le comité a organisé une balade dans les rues du quartier à la recherche de lieux qui pourraient être aménagés en espaces de jeu, de rencontre ou verts. "On a lancé un appel aux riverains et à toutes les personnes qui ont un intérêt pour le quartier pour parcourir avec nous un itinéraire qu’on a délimité et qui met par ailleurs en avant le beau patrimoine qui s’y trouve" , estime-t-elle.

Accompagné de l’ASBL bruxelloise Forêts urbaines, le comité aimerait pouvoir créer des "oasis de fraîcheur" ainsi que des espaces conviviaux et intergénérationnels. "On pense aussi simplement à mettre de vignes ou de plantes grimpantes sur les façades, à créer des potagers. On est également passé devant l’école de Hodimont et celle-ci se demande par exemple pourquoi elle n’a pas de trottoir balisé avec des pots de fleurs, des bancs…"

Travailler avec Logivesdre et la Ville

En 2h30 de promenade, l’équipe n’a pu parcourir que la moitié du tracé prévu, tant les interpellations étaient nombreuses (un second appel aux citoyens sera organisé en mai). "On a pris le temps d’écouter tout le monde , indique Ouda El Mjiyad. Et on a déterminé quelques endroits clés, qui permettraient d’avoir plusieurs petits espaces de ce type. On pense notamment aux abords des bâtiments de Logivesdre. Les pelouses pourraient accueillir du mobilier de jeux, sportifs, des zones de pique-nique. On a aussi vu qu’il y avait quelques dégâts au niveau des bâtiments. On veut donc vraiment travailler main dans la main avec Logivesdre, le syndic de locataires et la Ville.On s’est également aperçu que les commerçants avaient aussi envie de se fédérer"

À terme, le comité aimerait que des partenariats soient noués, y compris avec les autres comités de quartier de Verviers. "Cela nous permettrait de donner plus de poids à nos actions et d’obtenir des subventions.On voudrait aussi qu’une personne soit dédicacée à ce sujet, à mi-temps, dans le quartier". Il souhaite aussi, par ces aménagements du territoire, "combattre les problèmes d’incivilité et lié à la sécurité".

Un espace d’échange

Pour centraliser les idées, le comité de quartier de Hodimont vient de créer une page Facebook baptisée " Hodimontois(e), la parole est à toi " . "L’objectif de cette page est d’offrir aux gens un espace pour échanger et nous faire part de leurs suggestions, toujours dans la bienveillance et le respect , précise Ouda El Mjiyad. Une fête des voisins, c’est bien mais c’est une fois l’année. Nous, on pense au climat et à nos enfants, donc à du durable."