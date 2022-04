Bientôt trois magasins pour la librairie La Traversée à Verviers

Jeunesse et BD

Concrètement, l’espace Jeunesse s’installera juste en face de la librairie actuelle, dans l’ancien Wise Up "On y retrouvera tous les livres pour enfants, de 0 à 18 ans, avec notamment la lecture scolaire."

Les fans de BD et manga peuvent se réjouir, puisqu’un nouvel espace de 175 m2 ouvrira lui aussi, à quelques mètres de là, au n°54, dans l’ancien Benetton. Pratique pour les clients et fournisseurs.Dans l’espace actuel, d’environ 150 m2, on retrouvera donc tout le reste, soit les romans et livres dédiés au bien-être, au développement personnel, de la littérature fantastique, des guides de voyage… "Verviers, j’y crois très fort! C’est est une terre de BD et une ville très culturelle - où les gens s’intéressent beaucoup aux livres et sont friands, par exemple, des émissions littéraires, et de nos "coups de cœur" qu’on met sur les réseaux sociaux." Et le va-et-vient des clients, dès 9h30, est là pour le prouver.