Verviers: Les élèves de Thil Lorrain ont créé leur journal

De la rédaction, à la mise en page en passant par le suivi au niveau de l’impression, les journalistes en herbe s’occupent de tout. "Le journal est imprimé en 500 exemplaires. Il est distribué gratuitement au sein de l’école , explique Amine Ejja, le rédacteur en chef. Et il part toujours comme des petits pains". Le feuillet est particulièrement attendu par les élèves de 1re et 2e années. "Ils ont tout de suite accroché" ,

Si L’ARV1 aborde régulièrement la vie de l’école ou l’histoire de Verviers (comme celle de M. Thil Lorrain), il traite également de sujets variés, qui touchent directement les jeunes. "On réalise aussi des sujets sportifs, avec des interviews de talents présents dans l’école. On a également des rubriques qui concernent la musique, avec la playlist reprenant les musiques préférées de l’école, ou encore les mangas" .

Tel un véritable média, le journal se penchent aussi sur l’actualité chaude et les sujets de société. C’est ainsi que l’édition de la rentrée, parue en octobre, s’est intéressée aux inondations. Avec d’autres camarades, Manaëlle Piette a écrit un article sur les dégâts subis à l’intérieur de l’établissement. Des témoignages d’élèves sinistrés ont également été recueillis.

La rédaction rassemble aujourd’hui une trentaine de jeunes. En voici une partie. ©-

Une riche expérience

Membres de la rédaction, Manaëlle Piette, Charlotte Degauque et Chirine Touzghar ont au départ rejoint le projet un peu hasard. Mais elles se sont aujourd’hui complètement prises au jeu. "Participer au journal est très bénéfique pour nous. On amplifie et on améliore notre français tout en rencontrant plein de gens" , résument-elles. Des réunions sont organisées sur le temps de midi pour débattre des futurs sujets abordés. Amine Ejja, qui se destine plus tard à l’entrepreneuriat, chapeaute le tout de bout en bout. "Les rédacteurs ont en général un mois, un mois et demi pour me remettre leur texte" .

Pour les corrections, l’équipe peut aussi compter sur le soutien des professeurs et du personnel éducatif. Parmi eux, Romain Leroux, professeur de français, et Caroline Stollenwerk, professeur d’Éducation à la citoyenneté, encadrent au quotidien ce projet. "On salue vraiment leur autonomie. On est fier d’eux. Leur investissement est impressionnant et c’est très agréable de voir cela" , confient les deux enseignants.