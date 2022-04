Hausse du chômage de longue durée en région verviétoise

La proportion d’habitants au chômage depuis plus de 5 ans, par rapport à l’ensemble des demandeurs d’emploi indemnisés, a augmenté (de 18,1 à 18,9%), surtout sous l’influence des statistiques enregistrées en Communauté germanophone (de 12,4 à 19%). Forcément, la proportion de chômeurs de moins longue durée a diminué; surtout de courte durée, de moins de 6 mois (de 30,2 à 24,5%) car ce n’est pas le cas pour ceux qui connaissent plus d’un an de chômage, encore moins quand c’est plus de deux ans.

Probablement influencé par la crise sanitaire (et les inondations dans les localités sinistrées), cela induit le constat qu’il est de plus en plus difficile de retrouver un emploi au fil de la prolongation de l’inactivité professionnelle. Un constat global, plus aigu en province de Liège et aussi en région verviétoise que pour l’ensemble de la Wallonie, car il varie en fonction de chaque commune.