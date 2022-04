Une expo sur l’histoire des verres et des donneuses d’eau à Spa

Une idée qui est née d’une rencontre avec un couple de collectionneurs de verres de cure de Paris. "De plus, notre président (NDLR: Marc Joseph, de l’ASBL Histoire et archéologie spadoise) a, pour sa part, une belle collection de cartes postales de donneuses d’eau" , explique la conservatrice, Amandine Leusch. Le sujet était donc tout trouvé.

Parmi les vitrines disposées à l’étage, le visiteur peut découvrir une bonne partie de la collection de ces passionnés français. "On a également eu quelques prêts de plusieurs musées allemands" , précise-t-elle. L’occasion d’admirer le style varié de ces verres provenant essentiellement de villes thermales reprises, comme Spa, à l’Unesco (Baden Baden, Bath, Montecatini Terme…). "On voit par exemple dans les pays de l’Est une préférence pour la céramique" , note-t-elle.

On y aperçoit ici des gravures de lieux touristiques de notre région, comme la source de la Sauvenière ou le château de Franchimont. ©EdA J.W.

Si au départ on faisait avaler d’importantes quantités d’eau aux curistes, le mode de consommation a fini par changer. "C’est pour ça que l’on retrouve des verres gradués. Avant, il s’agissait de verres omnibus, dans lesquels tout le monde buvait. Puis l’époque hygiéniste a plutôt favorisé les verres personnels." Pour les retrouver parmi la centaine de verres présents à chaque source, on y accrochait un petit jeton avec un numéro. Ces gobelets de cure sont également devenus des souvenirs. "Sur certains, on peut même voir des gravures de lieux de la région" , indique Amandine Leusch. Bref, une expo parfaite pour étancher sa soif de connaissances.

Envie d’aller voir l’exposition?

L’expo est accessible jusqu’au 13 novembre. Le musée est ouvert tous les jours de 14 à 18 h. L’entrée est au prix de 4 € pour les adultes et de 1 € pour les enfants de 6 à 15 ans (entrée gratuite tous les premiers dimanches du mois). Ce 18 avril, une visite guidée gratuite est organisée à 14h30, sur réservation. Une animation pour enfants, sur le thème du cycle de l’eau est aussi prévue de 14 à 18 h. Des animations scolaires, pour la maternelle et le primaire, sont également proposées.

Info:www.spavillaroyale.be