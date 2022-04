Début de la rénovation du bassin intérieur de la piscine de Spa

Le premier coup de pelle a d’ailleurs été symboliquement apporté par l’échevine des Finances et présidente de la RCA Charlotte Guyot-Stevens (MR). "Nous remercions le Ministre et Infrasports d’avoir retenu notre candidature dans le cadre du Plan Piscines" , a expliqué celle-ci lors de son discours. Pour rappel, ce plan leur permet de bénéficier d’un subside de 3447304 € et d’un prêt à taux 0 d’un même montant, auprès du fonds régional pour l’aide aux communes. "Nous sommes fiers de pouvoir concrétiser ce projet qui a retenu toute notre attention depuis maintenant plusieurs années", poursuit Charlotte Guyot-Stevens.

Voilà à quoi ressemblera le bassin de natation. Une pataugeoire et un petit bassin sont prévus. ©Artabel Archimedes

Créé dans les années 60, le bassin intérieur a en effet bien besoin d’un lifting. "C’est donc près de 60 ans plus tard qu’une nouvelle page va s’inscrire puisqu’à l’automne 2023, nous proposerons aux Spadois de nouveaux bassins intérieurs, qui rencontreront les besoins de tous" . Un bassin sportif de natation, de 12 mètres de long et munis de 5 couloirs de 2,5 mètres, sera construit dans une nouvelle extension. Il sera accompagné d’un bassin d’apprentissage, d’une pataugeoire et d’un toboggan avec bassin de réception. Le but de cette rénovation est aussi de permettre à l’infrastructure de répondre aux attentes et objectifs énergétiques de notre époque.

Un projet salué par le ministre Adrien Dolimont, qui n’a pas manqué de souligner que Spa avait terminé en pôle position parmi tous les dossiers rentrés dans le cadre du Plan Piscines.

La restauration du bassin extérieur en suspens

Si la Ville et les RCA étaient très heureuses d’inaugurer ce chantier, elles n’oublient pas pour autant les importants travaux que nécessite aussi la piscine extérieure. Impactée lors des inondations, elle ne reprendra pas du service tant qu’elle n’a pas subi de rénovation profonde.

"Dans ce projet de rénovation de la piscine, une tranche ferme concernait le bassin intérieur et une tranche conditionnelle, le bassin extérieur. Nous n’avons pas eu de subsides pour ce dernier, précise l’échevin des Travaux Paul Mathy (MR). On essaye maintenant, au niveau du cabinet du Ministre, d’avoir des aides. C’est une étape importante qu’il faut encore franchir car on aimerait bien faire correspondre ces travaux dans le même délai. On peut peut-être encore rater une saison mais pas deux". En attendant, des aménagements ont été réalisés pour réduire le risque d’inondations, notamment via de l’enrochement. Il est aussi prévu de rehausser un peu le terrain et de créer une petite digue.