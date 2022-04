En effet, les propriétaires de cette grange sont en indivision et demandent une démolition pour en sortir."L a grange Kalpers date du début du XVIIIe siècle et constitue un vestige patrimonial de l’architecture spécifique de la Principauté abbatiale de Malmedy – Stavelot. Il s’agit aussi d’un vestige historique illustrant l’histoire et l’importance industrielles entre les 16e et XXe siècles de la ville de Malmedy ", précise le comité dans un communiqué.

Cette tannerie a cessé ses activités en 1969. Aujourd’hui, le bâtiment appartient donc à un propriétaire privé, et cette grange n’est pas classée au patrimoine. " À Malmedy, à la différence de Stavelot, aucune tannerie n’est classée au patrimoine wallon. Pourtant, ce patrimoine en pans-de-bois et torchis constitue notamment un bel exemple d’économie circulaire. Tous ses matériaux proviennent en effet de notre région et, ce qui n’est pas sans intérêt dans la lutte contre le réchauffement climatique, leur ossature en chêne stocke le carbone. Ce système de construction est également extrêmement solide et ingénieux. "

Comment préserver ce bâtiment?

Le comité de Sauvegarde du Patrimoine malmédien aimerait voir se développer un projet "public-privé" pour rénover cette tannerie.La Commune n’est pas fermée à cette proposition, au contraire." Dès qu’on le peut, on met tout en place pour préserver le patrimoine , note l’échevin de l’Urbanisme, Ersel Kaynak. On a par exemple rénové la Maison Villers ou encore la Villa Lang ."

Le Collège a par ailleurs déjà refusé un permis de démolition pour la grange Kalpers en avril 2021. " On avait analysé le dossier et refusé le permis il y a un an.On avait demandé aux propriétaires de prendre des mesures pour protéger la strucutre et sécuriser le bâtiment ."

L’échevin espère maintenant qu’un partenariat public-privé pourra se mettre en place autour de ce projet. " On attend que les propriétaires reviennent vers nous.C’est un bâtiment qui appartient à un privé.On est ouvert à toutes propositions mais c’est le propriétaire qui doit prendre l’initiative. Si on peut aider dans la restauration, en fonction de notre budget, qui n’est pas extensible, on le ferra évidemment. "