Les agents ont à nouveau procédé à des contrôles ce samedi soir, au Mont Theux ainsi qu’à Jehanster. Au total, 425 véhicules ont été contrôlés et 17 permis de conduire ont été retenus.Dix l’ont été pour une durée de dix heures, six pour six heures et un permis a été retiré pour une durée de 15 jours. " Le conducteur était tellement ivre qu’il zigzaguait sur la route, précise l’inspecteur principal Sylvain Dohogne. Ce conducteur, un Spadois d’une cinquantaine d’années, a repris le volant de sa voiture malgré son retrait de permis de 15 jours. " Son véhicule a donc été saisi par le Parquet et une seconde procédure d’imprégnation lui a été imposée.