En voilà une surprise à l’établissement verviétois qui a reçu une visite un peu particulière. Un singe s’était glissé dans un des ateliers… On imagine la tête de celui qui l’a trouvé! (voir en page 21).

Frotte manche, Margaux, du Meilleur pâtissier?

Samedi dernier, Margaux Chignac, finaliste de la saison 9 du Meilleur pâtissier, était à la Chocolaterie de Jean-Philippe Darcis pour une démonstration culinaire. Lors de cette rencontre, l’une des participantes a demandé à la jeune pâtissière quels étaient les chefs qui l’inspiraient. Ont été cités des références de la pâtisserie française tels que Pierre Hermé, Philippe Conticini, Amaury Guichon… "Et Jean-Philippe Darcis, évidemment" , a lancé Margaux avec un petit sourire. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le Verviétois, modeste. "Je ne l’ai pas encore payée, c’est pour ça qu’elle dit ça" , a-t-il répondu en riant. Au vu de leur complicité pendant l’atelier, nous, on est sûrs que le clin d’œil était sincère.

Noëlle (Willem) ne reste pas au balcon

S’il y en a une qui ne rit pas, mais pas du tout, c’est Noëlle Willem, la présidente du CPAS de Jalhay, depuis la pétition lancée par une Sartoise contre la démolition partielle (les trois façades avant seront restaurées) du siège du CPAS pour la reconstruction d’un immeuble conforme. Soit à l’ancienne maison communale de Sart-lez-Spa… "inaugurée en 1869 par mon arrière-arrière-grand-père" , rappelle Noëlle Willem dans un long message sur Facebook, où elle riposte à une "agitatrice locale" et aux "déclarations mensongères" de la pétition en question. Notamment en rappelant qu’avec la restauration des façades, il y a bien la volonté de sauvegarder le patrimoine sartois, que le projet est connu depuis des années, relayé par la presse à plusieurs reprises, voté à l’unanimité par le conseil communal et a fait l’objet d’une "enquête publique en bonne et due forme" .

Dès lors, "qui peut prétendre aujourd’hui qu’il n’a pas été tenu informé? Les personnes de mauvaise foi!" , ajoute la présidente du CPAS jalhaytois, qui renchérit contre "le forcing fait par les porteurs de la pétition, qui font pression sur des personnes atteintes de démence. À ceux-ci, je leur adresse un message personnel: changez de trottoir si vous me croisez, car je ne réponds pas de mes actes. Vous me dégoûtez ".