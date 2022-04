Exposition proposée par la commune sur le petit patrimoine de Saint-Hadelin, en plein air, sur trois lieux d’exposition proches les uns des autres (5 minutes à pied), soit le long du mur arrière du cimetière de Saint-Hadelin (rue Fosses Berger), à côté de la chapelle Fatima (sur le Fief) et en face de la Maison Ancion (sur le Fief). Accès libre sans réservation jusqu’au 20 avril.

Infos au 087 26 02 81 ou via https ://www.olne.be/vie-pratique/cldr

PEPINSTER

Lucienne Defoing et Sandrine Felice exposent

Présentation des aquarelles de Lucienne Defoing et des miniatures de Sandrine Felice à l’espace d’art Christie, rue Saint-Germain 155 à Soiron.

Expo accessible dès ce samedi et jusqu’au 24 avril, les vendredis, samedis et dimanches de 14 à 19h.

087880186 – www.christieart.be

Visiter Soiron et ses alentours

L’ASBL "Les Amis du Ban de Soiron" propose de partir à la découverte du patrimoine de Soiron, un des plus beaux villages de Wallonie. Promenades au départ du centre du village, ou de Pepinster.

Téléchargeables sur smartphone avec le programme gratuit GPX Viewer.

www.bandesoiron.be/Pages/promenade

PLOMBIÈRES

Représentation théâtrale en patois à Gemmenich

Théâtre dialectal par la troupe Liebhaberbühn ce samedi à 19h30 à la salle culturelle du centre sportif, rue César Franck 165 à Gemmenich.

0498 83 03 86

Balades et chasses aux œufs

Jusqu’au lundi 18 avril, la commune propose deux parcours au départ de Gemmenich (7 km) ou de Moresnet (4,8 km) à la recherche d’œufs marqués d’une lettre pour former un mot surprise à reconstituer et à déposer à l’Office du Tourisme (rue du Chemin de Fer 25), au plus tard le 19 avril à 9h.

Infos au 087 78 50 33 ou 087 35 53 77

Découverte du site minier

Réserve naturelle se caractérisant par la présence de pelouses calaminaires. Départ de la Maison du site minier, rue du Chemin de Fer, 25, à Plombières.

L’Office du tourisme y propose également des balades dans la région. Ouvert les samedis et dimanches de 11 à 17h.

087 785033 ou via Facebook

SOUMAGNE

Balade contée

Grande balade par monts et par vaux ce dimanche. Rendez-vous à 10h dans la cour du château de Wégimont.

Prix: 3 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservation et infos au 0474 90 01 42

Expo Dinosauria et mini-spectacle de cirque

Alexandre Bouglione présente une exposition inédite de dinosaures grandeur nature et robotisés, mis en scène dans des décors uniques permettant de vous immerger, en famille, dans cet univers fascinant.

L’exposition englobe un spectacle de cirque d’environ 45 minutes. À voir site Reimco, avenue de la Résistance, jusqu’au 1er mai, tous les jours de 14 à 18h, animation à 14h15 ou 16h15. Entrée: 15 €, 10 €/– 10 ans.

Infos page Facebook ou https ://dinosauriaexpo.com/

Exposition Wégimont culture

Les collections des gravures du comptoir d’estampes d’hier à aujourd’hui.

Expo à voir jusqu’au 8 mai, le samedi et le dimanche de 14 à 18h ou sur rendez-vous à la galerie du Domaine de Wégimont (parking bas).

0477 38 98 35 – www.wegimontculture.be

Fête foraine

Quatre jours de fête à Soumagne-Haut, sur la place de la Gare, samedi et dimanche dès 14h, lundi et mardi dès 16h.

SPA

"Vous prendrez bien

un petit verre!"

Accessoire indispensable du curiste, le verre utilisé pour prendre les eaux sera mis à l’honneur dans cette exposition au Musée de la Ville d’eaux.

Jusqu’au 13 novembre, tous les jours de 14 à 18h.

Prix: 4 €; 1 €/de 7 à 15 ans ou 3 €/seniors-étudiants-éducation. Gratuit le premier dimanche du mois.

087 77 44 86

Nettoyage de printemps au Musée de la lessive

Animation pour les enfants "Faire la lessive comme nos arrière-grands-mères" est organisée, jusqu’au lundi de Pâques de 14 à 18h au Musée de la lessive, rue Hanster 10 à Spa. Prix: 4 €; 1 €/– 12 ans.

Infos au 0495274671