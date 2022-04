Entre classiques et innovations pour Pâques chez les chocolatiers de la région

Cette année, la grande tendance chaussée de Heusy reste la kyrielle de petits œufs de Pâques noirs, au lait ou blanc artisanaux, – "on travaille le plus possible en bio, naturel, local et commerce équitable" – avec au total 19 sortes qui rencontrent un beau succès d’années en années et ce depuis début mars déjà.

Pas de nouvelles saveurs en 2022 de ce côté mais des goûts étonnants sont toujours au rendez-vous confirmant s’il le faut encore l’attention accordée par l’artisan à sa région. "On retrouve l’œuf en chocolat au sirop d’Aubel.C’est la petite touche locale de notre assortiment à côté des fraises, framboises ou autres pralinés. Nous n’avons pas d’œufs avec alcool pour que l’ensemble de notre assortiment soit accessible aux enfants."

Une trentaine de «sujets»

Cloches, poules, lapins, coquilles à garnir ou non, "on propose aussi une trentaine de sujets différents." Ce dernier n’ayant pas peur d’affirmer qu’il offre "un des plus grands choix dans les œufs et les sujets de la régionverviétoise.On tient à faire en sorte que tout le monde trouve son bonheur". Avec deux coups de cœur chocolatés cette année: un nouveau lapin "avec des taches de couleurs flashy dessus réalisées avec du beurre de cacao et du colorant naturel évidemment" et des coquilles d’œufs "un peu plus design pour les personnes qui cherchent quelque chose de plus esthétique encore".

S’il y a bien un conseil que le chocolatier donnerait, c’est de "réserver, dit-il. Je travaille beaucoup sur commande". Bien qu’il soit toujours possible de pousser la porte de la Maison Saive sur un coup de tête ou en dernière minute… et ce même le jour avant Pâques, le dimanche 17 avril jusqu’à 14 heures dans une atmosphère alliant passion et bonne humeur. Pâques étant une période particulièrement appréciée par Christophe Saive, "c’est coloré, lumineux. On prend beaucoup de plaisir".