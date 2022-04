L’ASBL Les Biolles garde le cap

Le 23 avril prochain, l’ASBL thimistérienne Les Biolles proposera une nouvelle fois son dîner annuel en version "repas à domicile" avec des assiettes de charcuteries et de fromages locaux à déguster chez soi."On a continué cette formule (NDLR: débutée avec la crise sanitaire) parce qu’elle fonctionne bien, mais aussi par sécurité, afin d’être sûre que l’événement ne soit pas annulé", indique Martine Kerff, éducatrice et coordinatrice de cette association qui propose des loisirs culturels, sportifs,… aux personnes porteuses de handicap, moteur ou mental, dès l’âge de 6ans. Les Biolles ont cherché à retrouver une certaine stabilité après deux années Covid en étant prévoyants."Par exemple, durant les stages de Pâques on fait encore beaucoup d’activités en extérieur parce que l’on ne savait pas les règles qui seraient en vigueur et l’on voulait éviter des déceptions."