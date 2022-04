Des élèves de l’athénée royal Verdi à Malte pour un stage

Six techniciens commerciaux de l’athénée royal Verdi étaient à Malte pour un Erasmus +, ce projet européen qui permet à des élèves (du secondaire ou du supérieur) de suivre un stage à l’étranger. Le projet avait failli être compromis en raison de la situation sanitaire et de l’interdiction des voyages scolaires, mais à la grande joie des élèves, il a pu aboutir. Juliette, Sophie, Martin, Valentina, Arnaud et Zawadi étaient de la partie cette année pour suivre des cours d’anglais et un stage en entreprise pendant trois semaines. Et tout ça, sous le beau soleil de Malte! « Ils ont trouvé très vite leur rythme et ont commencé directement leurs cours de langues, le matin, et leur stage, l’après-midi , indique l’établissement. Les élèves séjournaient dans des studios où ils devaient gérer au quotidien leurs courses, déplacements en transports en commun et rédaction de leur rapport de stage, ce qui améliore de manière considérable leur autonomie et leur capacité d’adaptation. » Ils ont découvert la culture maltaise, via notamment des excursions touristiques organisées les week-ends et rencontraient également des jeunes de partout dans le monde, que ce soit en classe ou au travail. « Ils se sont distingués également auprès de leurs responsables de stage, qui n’ont pas tari d’éloges à leur sujet, mettant en exergue leur assiduité, ponctualité, charisme et polyvalence. » En plus d’un bagage linguistique enrichi, ces six rhétoriciens reviendront avec un atout considérable pour leur futur emploi.