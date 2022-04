Beaucoup d’investissements pour les cyclistes à Malmedy

Du travail a été fait sur les routes malmédiennes, qu’elles soient gérées par la Région wallonne ou la Commune elle-même."Mais où ce sont des pistes simplement marquées au sol, comme sur des nationales, nous savons très bien que les gens ne les utilisent plus. Ils ne s’y sentent plus en sécurité. Contrairement au RAVeL et ses extensions “séparées” des chaussées. Même si c’est à la fois plus coûteux et plus compliqué, nous savons que c’est vers là qu’il faut aller. L’aide financière de la Région wallonne est, à ce titre, très importante."

Voici les projets en cours

Justement, Malmedy compte sur diverses aides budgétaires pour faire abourir diverses réalisations cyclables.

Il y a la liaison reliant le RAVeL à Meiz-Burnenville, évoqué depuis quelques années. Coût: 700000 €. Dont 200000 de subsides via appel à projet, ainsi que d’autres montants (à préciser) par la CLDR. Prochaine étape: désigner l’auteur de projet. Initialement, la somme prévue était plus importante, mais l’asphaltage d’un chemin agricole à Meiz a été abandonné."Il est en zone inondable or, depuis juillet, nous voyons les choses un peu différemment", souligne Catherine Schroeder.

D’autres dossiers avancent en coulisses, comme celui de plusieurs liaisons: RAVeL-école du Centre, Géromont-route de Waimes, école de Ligneuville-N62.

En fonction des budgets restants, l’installation de box de stationnement sont envisagés, au niveau du hall des sports, de la gare ou encore de l’hôtel de Ville. Le TEC subsidie également, de son côté, des stationnements pour vélos à proximité de ses arrêts de bus: un tableau de demandes est prêt à lui être envoyé, au besoin.

Dans des délais plus proches, notons l’installation de la rampe d’accès au RAVeL, rue du Champ de tir, au mois de juin (pour 70000 €).

Enfin, rappelons qu’un trottoir cyclo-piéton (comme celui de l’avenue des Alliés) sera construit lors de l’imposant chantier de l’avenue du Pont de Warche, dont les hostilités débuteront en août, pour une durée totale de 18mois. Cet aménagement se poursuivra jusqu’au magasin BigMat.