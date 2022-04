Un vin du Pays de Herve à la carte d'un restaurant étoilé bruxellois

Ce restaurant va déménager dans les prochaines semaines (le 19 avril ) à l’intérieur du palace le "Steigenberger Wiltcher’s" (5 étoiles, anciennement "Conrad Hôtel") sur l’Avenue Louise à Bruxelles.

Une belle reconnaissance

Pour la Coopérative, cette place en vue sur la carte d’un restaurant étoilé est une reconnaissance de l’excellent travail réalisé tant à la vigne qu’au chai, explique-t-elle dans un communiqué. Thierry Cowez, chef de cave, ajoute:"C’est notre deuxième millésime et il a nécessité un travailexigeant de sélection et de vinification. Mais en bouteille, notre millésime 2021 se révèle vraiment superbe!".

"Le millésime 2020 avait déjà été retenu dans le premier Guide des Vins Belges de Vino et beaucoup de professionnels nous avaient fait part de leurs retours particulièrement positifs", explique quant à lui Michel Schoonbroodt, directeur de la Coopérative Vin du Pays de Herve.

Frédéric Breulhez, président du Conseil d’Administration de la coopérative Vin du Pays de Herve, conclut:"Il est évidemment très encourageant de constater qu’un spécialiste est interpellé par la qualité de notre vin et cela malgré la jeunesse du vignoble. C’est en quelque sorte des félicitations pour le travail effectué par nos équipes dans les vignes et au sein du chai. Cette belle aventure n’existe que grâce à la confiance de ces centaines decoopérateurs qui ont cru en ce beau projet. Une fois de plus, le terroir et le savoir-faire du Pays de Herve s’expriment pleinement. J’en profite pour inviter tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre à le faire, il en est encore temps et nous en avons besoin pour atteindre les objectifs de

la coopérative."