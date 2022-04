Un homme risque trois ans de prison pour des viols commis sur sa compagne durant 15 ans

Le prévenu, lui, ne se considère pas comme un violeur."Un violeur? C’est Marc Dutroux? Parfois, elle me laissait plusieurs semaines, voire mois sans rapport sexuel. Maintenant, je me rends compte que je n’aurais pas dû agir comme ça. On aurait dû se séparer bien plus tôt", a expliqué l’homme. Celui-ci vit actuellement avec les enfants, son ex-femme et le nouveau compagnon de cette dernière.

Une situation qui n’a pas plu à la procureure du Roi qui a insisté sur les difficultés rencontrées par les enfants qui étaient parfois insultés par leur père lorsqu’ils tentaient de s’interposer. Elle a réclamé une peine de trois ans de prison. La défense, elle, a plaidé en faveur d’un sursis probatoire strict et long. Jugement le 29 avril.