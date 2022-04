Margaux, du Meilleur pâtissier, a partagé ses recettes avec ses fans chez Darcis, à Verviers

Pour l’aider dans ses préparations, la jeune femme a pu compter sur l’aide d’un commis de choix, à savoir notre pâtissier-chocolatier verviétois Jean-Philippe Darcis, heureux de pouvoir lancer ces rencontres culinaires.

Parmi les participants de la séance de l’après-midi, à laquelleL’Avenir Verviersa assisté, se trouvaient essentiellement des passionnés de pâtisserie tombés sous le charme des gâteaux imaginés par Margaux lors de son passage dans le concours phare produit par M6. Certains n’avaient d’ailleurs pas hésité à faire des kilomètres (notamment depuis Arlon) pour venir échanger avec elle.

La tartelette à la framboise et à la pistache, avec son voile à la vanille. ©Romain RIXHON

Tout aussi souriante et naturelle dans la vie qu’à l’écran, Margaux Chignac a prisbeaucoup de plaisir à partager ce moment unique avec eux, se prêtant tant au jeu des questions-réponses qu’aux photos et aux autographes."Une démonstration comme ça, c’est une première pour moi,confie-t-elle.Ces derniers temps, avec le Covid, je faisais surtout des ateliers virtuels. Ici, c’est quand même beaucoup plus cool de voir les gens en vrai. Quand Jean-Philippe me l’a proposé, j’ai directement dit oui".

Elle n’a pas non plus lésiné sur les trucs et astuces pour réussir chantilly, ganache, fonçage de tartelettes ou autre voile à la vanille. Tout en dévoilant une partie des coulisses du show dans lequel on retrouve Cyril Lignac et Mercotte."Non, on ne doit pas faire notre vaisselle. On la dépose dans l’évier et des membres de l’équipe viennent la chercher", a-t-elle notamment expliqué.

Un invité surprise

En cours de démonstration, Margaux a également accueilli un deuxième aidant: son ami Florian, candidat belge lors de la même saison. Une surprise qui a ravi le public.

En fin de rencontre, tous ont pu goûter la gourmandise préparée sous leurs yeux. Bizarrement, personne n’a plus dit un mot après la première bouchée… C’est officiel, la pâtissière a définitivement conquis leur cœur… et leurs papilles.