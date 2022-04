"L’idée c’est de faire un tour en six dates, d’avril à septembre, de tout ce qu’il faut savoir pour créer son potager et bien l’entretenir",explique Nathalie Habsch, Andrimontoise à l’origine de l’exploitation avec sa sœur, Isabelle Habsch. Ces journées entre 9h et 17h mêleront théorie et pratique en petits groupes à appliquer chez soi au fur et à mesure, de la préparation du terrain et de la planification des cultures jusqu’à la taille des légumes et la préparation du terrain pour l’hiver."Elles s’adressent à des novices, des gens qui veulent un premier potager, mais aussi ceux qui en ont déjà un mais qui souhaitent apprendre plus ou le faire de manière plus biologique."

Besoin de se diversifier

Les maraîchères ont eu beaucoup de demandes pour ce genre d’activité au début du Covid, mais c’est aussi pour faire face à la baisse de la clientèle qu’elles cherchent à se diversifier."Le temps de se faire connaître, le potager a bien démarré en 2018 malgré une année difficile avec la canicule. Avec la Crise Covid, on a multiplié les clients par deux, mais à partir du moment où l’on a déconfiné, on a perdu tous ceux qui “avaient trouvé leur bonheur en venant ici” et on a redivisé par deux la clientèle. 2021 a été une année très compliquée, car comme pour beaucoup de petits producteurs la clientèle s’est faite plus rare et on ne l’explique pas cette fois-ci",retrace Nathalie Habsch. En novembre, le potager d’Isalie se dotait déjà de trois nouvelles serres (soit le double d’auparavant) portant la superficie cultivée à un demi-hectare.

"On voulait répondre à plus de demandes en légumes frais en hiver, une période où c’était plus compliqué",précise Nathalie Habsch.

Une vingtaine d’arbres fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers), ont également été replantés début mars avec l’aide de l’école Saint-Joseph de Dolhain.

D’ici quelques années, les fruits viendront s’ajouter aux légumes labélisés bios produits sur le terrain ainsi que les œufs, vendus principalement sur place.

Informations: Le potager d’Isalie sur Facebook.