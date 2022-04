Naïm Touzani était poursuivi pour avoir commis le meurtre de sa compagne et lui avoir porté des coups. Les faits s'étaient déroulés le 9 avril 2017 à Liège dans l'appartement que Naïm Touzani louait dans le quartier du Longdoz. Siham Soussane, une jeune femme âgée de 17 ans, avait été frappée à de nombreuses reprises et était décédée des suites de ses blessures.

Au cinquième jour du procès, le jury a déclaré Naïm Touzani coupable de meurtre pour la scène qui avait causé le décès de la victime et coupable de coups et blessures pour les différentes scènes qui s'étaient déroulée entre le 9 mars et le 9 avril 2017.

Dans la motivation de leur décision, les jurés avaient souligné que l'intention de tuer résulte dans plusieurs éléments comme les lésions constatées sur la victime qui attestent de la répétition et de la violence de coups de poing portés à la tête de la victime. Naïm Touzani avait aussi laissé la victime agoniser pendant plusieurs dizaines de minutes avant d'appeler les secours. Il avait aussi nettoyé le logement et lessivé les vêtements de la victime pour faire disparaître les preuves. Enfin, l'accusé a menti et avait proféré des menaces de mort à différentes reprises à l'égard de la victime.

À l'issue du prononcé de l'arrêt motivé sur la culpabilité, le ministère public avait requis une peine de 30 ans de prison contre Naïm Touzani. Ses avocats, Me Thône et Me Zevenne, plaidaient pour une peine moins conséquente par la faveur de circonstances atténuantes, comme son jeune âge, son évolution depuis qu'il est emprisonné et l'ancienneté des faits.

Finalement, le jury et la cour ont condamné Naïm Touzani à une peine de 25 ans d'emprisonnement.