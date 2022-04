L’hôtel de ville de Verviers est à vendre! Un promoteur est sur le coup

Acculée, la Ville n’a plus d’autre choix que de vendre certains de ses bâtiments pour renflouer ses caisses. Pas question, évidemment, de vendre des écoles. Mais comme tous les services administratifs sont appelés à être regroupés au Grand Bazar, dans ce qui sera une cité administrative, plusieurs immeubles seront vides et disponibles. Comme l’ex-Intermosane (pont Sommeleville), la Maison Moulan (Crapaurue) ou l’annexe de l’hôtel de ville (place du Marché) où sont logés les services de la population, de l’état-civil, etc.

Un promoteur privé, qui est en train de tout racheter à Verviers, semble intéressé par tous ces bâtiments. Notamment l’annexe de l’hôtel de ville, qu’il se verrait bien transformer en apparts-hôtel. La localisation est idéale pour attirer les touristes, à mi-chemin entre l’hyper-centre – avec la place Verte dont les travaux seront bientôt terminés et qui est le cœur névralgique des manifestations populaires et aussi le nouveau complexe "La Ville dans la Ville" dans l’ancienne imprimerie Leens – et le futur "grand musée de Verviers" à l’hôtel Biolley, en Sommeleville. Alors que l’annexe de l’hôtel de ville dispose d’un parking à l’arrière (pratique, pour les futurs résidents), la place du Marché est totalement rénovée et le possible futur apparts-hôtel disposera d’une superbe vue sur un des plus beaux et emblématiques édifices verviétois: l’hôtel de ville.

Et c’est là qu’a émergé la plus grande surprise des responsables verviétois qui négocient avec cet investisseur: il veut carrément acheter aussi l’hôtel de ville, pour en faire le cœur de son projet hôtelier, avec le bureau d’accueil des touristes, une salle de restaurant et des salles de réception à l’étage; le tout relié aux apparts par une nouvelle passerelle vitrée. Il est prêt à mettre le paquet (de millions) pour mettre le grappin dessus. La Ville a d’ailleurs déjà demandé à des experts d’évaluer la valeur financière de l’édifice, ce qui nous est confirmé à bonnes sources, même si les mandataires qui sont au courant et que nous avons contactés essayent plutôt de noyer le poisson.