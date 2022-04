La nouvelle Maison du Tourisme du Pays de Vesdre ouvre ce samedi (photos)

Prévue depuis un bout de temps, l’ouverture se déroulera ce samedi, après d’importants travaux dans le bâtiment, doté notamment de toilettes publiques (et accessibles aux PMR)."La localisation est idéale, à deux pas de la gare, qui est extrêmement fréquentée, de la gare des bus ainsi que de l’arrêt des Flixbus (NDLR: bus de longue distance, utilisés principalement par des touristes).Elle est beaucoup plus centrale, dans une zone du centre-ville rénovée et à côté du grand-théâtre qui va l’être bientôt", sourit le président de la Maison du Tourisme, Bernard Piron. En outre,"il y a plus d’espace pour accueillir les visiteurs (on en comptait 10000 par an, avant la crise du Covid), avec une plus grande boutique pour toujours plus mettre à l’honneur les produits régionaux via des paniers gourmands et une offre étendue à de nouveaux souvenirs (des cartes postales d’un look moderne et des boules à neige avec l’hôtel de ville de Verviers et la place de Limbourg). À l’étage, il y a une salle d’exposition pour les artistes locaux, dénommée “Les Ploquettes”, avec une première expo sur “le tourisme à travers le temps à Verviers” (la suivante rendra hommage à René Hausman)."

Alors que toutes les brochures ont été actualisées et relookées, la nouvelle Maison du Tourisme sera d’abord ouverte 6 jours sur 7 (sauf le lundi), de 9 à 17 heures, avant de revenir à son rythme de croisière de 7 jours sur 7 après l’engagement d’une personne supplémentaire, qui rejoindra Christine Simonis et Caroline Büsch.