Margaux, du Meilleur pâtissier, chez Darcis ce samedi

"On vient de subir deux ans de Covid et l’Académie avait été un peu mise en parenthèse, explique l’artisan verviétois. On avait donc envie de proposer une formule un peu différente et de profiter également du réseau qu’on a en permettant de faire rencontrer des personnes peut-être un peu plus “people” avec des passionnés de pâtisserie".

Ayant déjà pris part plusieurs années consécutives à l’un ou l’autre épisode de ce concours de pâtissiers amateurs jugé par Cyril Lignac et Mercotte, Jean-Philippe Darcis s’est donc naturellement tourné vers Margaux. "J’ai gardé des contacts avec les personnes que j’ai rencontrés lors de mes passages dans l’émission et on entretient de très bons rapports. Entre personnes passionnées, le courant passe toujours très bien", lance-t-il.

Pour rappel, en 2020, Margaux Chignac, qui était alors la plus jeune candidate (elle avait avant cela remporté l’émission "En route pour le Meilleur pâtissier"), avait impressionné le public et les différents jurys de professionnels par ses créations et son audace. Ici, elle ne donnera pas un atelier mais réalisera deux démonstrations, l’une samedi matin, l’autre samedi après-midi."Le but sera de pouvoir goûter la pâtisserie qu’elle a préparée mais aussi de pouvoir discuter avec elle, lui poser des questions", poursuit Jean-Philippe Darcis, qui endossera, une fois n’est pas coutume, le rôle de commis.

Un exercice auquel la jeune femme s’est déjà prêtée. "Puis, je n’ai pas peur, assure le Verviétois.Avec son sourire communicatif et sa facilité de contact, elle s’en sortira très bienet je suis certain qu’on passera une très bonne journée". Ce type d’initiative est aussi l’occasion pour le pâtissier de faire découvrir sa ville."Margaux était déjà venue visiter la Chocolaterie avec les autres candidats de cette saison-là. C’est vrai que c’est une belle occasion de faire découvrir notre région".

Avis aux amateurs, il reste encore des places pour l’événement.

Samedi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures. Réservations sur le https ://darcis.com/. Place: 50 €