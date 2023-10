Un comité de parents dynamique pour l’école d’Yves-Gomezée

Dans le cadre de la fancy-fair du printemps dernier, un groupe de parents avait organisé un concours de belote qui avait cartonné. "Nous avons accueilli une quarantaine d’équipes et c’est ce qui nous a motivés à nous structurer sous la forme d’un comité de parents que nous avons baptisé ComYvté des parents de l’école d’Yves-Gomezée, explique le président, Maxime Fourneau. Nous avons la chance de vivre dans un village dynamique où le milieu associatif est très développé. Nous pensons que l’école doit s’intégrer dans cette mouvance. Notre objectif est de faire vivre l’école au travers d’activités et de montrer que l’école du village est le meilleur choix pour les enfants. C’est là qu’ils rencontreront des copains qui habitent dans le même village, qu’ils s’intégreront dans la vie locale et qu’ils apprendront à connaître leur environnement tout proche", poursuit-il.