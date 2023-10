Cinquante années de prêtrise pour l’abbé Delos

Cela méritait bien une petite fête qui a été organisée en son honneur lors de la messe de ce dimanche matin. "Si j’ai pu rester aussi longtemps curé de cette paroisse, c’est grâce à de nombreuses personnes avec qui j’ai eu et j’ai toujours l’occasion de travailler. Je voudrais les remercier pour leur investissement au sein de la paroisse", a-t-il déclaré. Il a aussi remercié l’administration communale qui entretient l’église et qui répond toujours favorablement aux demandes d’intervention.

Avant d’arriver à Yves-Gomezée, en 1973, l’abbé Delos avait exercé les fonctions de vicaire à Fosses-la-Ville durant treize ans. Il a aussi desservi la paroisse de Laneffe durant 31 ans, c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’année dernière.

Avec les associations

Ce dimanche matin, à la messe, des délégations de la marche Saint-Laurent, de la fanfare et de l’administration communale avaient tenu à être présentes pour le remercier pour tout le chemin parcouru ensemble et celui qu’il reste à parcourir. "Lorsque je suis entré au séminaire, nous étions quarante-cinq des provinces de Namur et Luxembourg. Aujourd’hui, les vocations se comptent sur le doigt de la main et je plains de tout mon cœur les prêtres actuels qui doivent assumer la charge de nombreuses paroisses et que l’on déplace après quelques années pour ne pas qu’ils s’y attachent. Je trouve cela inhumain", a-t-il déclaré en ajoutant que, durant son sacerdoce, il avait, lui aussi, connu des hauts, des bas et des périodes d’intenses solitudes.

Au terme de l’office, une réception était organisée en son honneur à la salle Chez Nous.