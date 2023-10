Une salle comble pour la soirée bavaroise de l'harmonie de Fraire

Fraire est, sans conteste, l’un des villages les plus dynamiques de l’entité de Walcourt au point de vue associatif. On a encore pu le constater ce samedi soir à l’occasion de la deuxième soirée bavaroise organisée par l’harmonie royale l’Union. La salle était comble et les Frairois ont répondu en masse à l’invitation des organisateurs.