Ce jour-là, trois policiers de la zone Flowal sont intervenus et en ont aussi pris pour leur grade. Le prévenu était poursuivi pour des faits d’outrages et de menaces avec ordre ou sous condition. De plus, deux jours plus tard, un fusil à canon scié et crosse sciée a été retrouvé à son domicile.

Ce mercredi matin, le tribunal correctionnel a déclaré l’ensemble des préventions établies à l’exception des menaces proférées envers les policiers. Une peine de 20 mois de prison ferme a été prononcée à son encontre, par défaut. Au civil, cet individu devra payer une somme de 1.000€ à titre définitif à la victime de ses coups. Aucune expertise ne sera réalisée.

250€ seront par ailleurs payés à un policier victime d’outrages qui s’était constitué partie civile.