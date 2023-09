Walcourt: incapable de respecter les conditions probatoires, il préfère aller en prison

Mais l’homme n’a pas saisi la chance qui lui a été laissée. En effet, il n’a rencontré qu’une seule fois son assistant de justice à qui il a confirmé qu’il consommait toujours, qu’il en avait marre de la probation et qu’il aimait autant aller en prison.

Ce mercredi matin, l’homme a donc comparu pour une révocation de ce sursis, demandée par le parquet de Namur. Même son avocate, Me Pinot, semble résiliée. “Me Delvallée et moi-même suivons ce monsieur depuis plusieurs années pour essayer qu’il s’en sorte. Mais si nous sommes les seuls à le vouloir, il devient difficile de l’aider”, plaide Me Pinot qui se réfère à l’appréciation du tribunal. “Quand je sors de prison, je quitte Walcourt”, déclare l’intéressé.

Sa sortie de prison n’aura toutefois pas lieu demain car ce sursis devrait logiquement être révoqué. Le prévenu effectuera donc deux ans de prison qui s’ajouteront à une peine de quatre ans qui a été prononcée par ce même tribunal de Dinant, en juillet dernier. Le quadragénaire avait extorqué 4.930€ à une personne handicapée.