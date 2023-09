Des tracteurs en balade, à Tarcienne

Des habitants du village ont eu l’occasion d’effectuer la balade à bord d’un char à bancs. Deux boucles d’une vingtaine de kilomètres chacune étaient proposées: la première s’est dirigée vers Thy-le-Château et Nalinnes tandis que la seconde a visité les villages de Gerpinnes l’après-midi. Entre les deux boucles, un barbecue était proposé. En chemin, les participants ont marqué des arrêts à Gourdinne le matin et à Joncret l’après-midi. Par ce beau temps, la balade était plutôt agréable et empruntait des chemins de traverse.