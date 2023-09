Contes et musique au rendez-vous buissonnier

Dimanche dernier, le centre culturel et la Ligue des Familles de Walcourt a proposé un rendez-vous buissonnier au départ de Berzée. Les participants ont été accueillis en début de matinée à la salle Saint-Joseph pour prendre le petit-déjeuner. C’est ensuite au rythme de l’accordéon que le groupe s’est mis en marche pour une balade nature d’environ cinq kilomètres. Sur le RAVeL à proximité de la gare de Berzée, à l’entrée du bois de Thy-le-Château et dans le jardin situé derrière l’église de Berzée, des contes figuraient au programme. Ils traitaient principalement de l’importance des arbres et de la nature dans nos vies. La musique a accompagné le temps de midi des participants qui ont regagné la salle en milieu d’après-midi pour le spectacle de clôture de ce deuxième rendez-vous organisé à l’initiative du centre culturel de Walcourt.