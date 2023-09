Rencontre des agriculteurs de la région

Vendredi soir, une soirée dansante y était organisée sous chapiteau tandis que, dimanche, c’est un concours de traction qui figurait au programme de la journée. "Nous accueillons plus de deux cents participants issus d’un rayon de 50 km à la ronde", explique le président Xavier Willame. Tous ces immenses tracteurs alignés les uns à côté des autres constituaient un spectacle assez impressionnant. Durant toute la journée, les machines se sont succédé pour tirer une remorque dont le poids s’alourdit au fur et mesure de la distance parcourue. L’objectif consiste évidemment à aller le plus loin possible. "Même si j’aime toujours bien de me classer le mieux possible, je viens ici pour rencontrer d’autres jeunes agriculteurs comme moi et discuter de notre boulot, de nos problèmes, du quotidien et aussi pour passer une journée différente bien qu’il y ait encore du travail aux champs comme les semis de colza", explique Thomas Noël, de Fontenelle.

Entrée gratuite

"L’entrée sur le site était libre et c’était l’occasion pour les familles de venir passer un bon moment, de découvrir de plus près les tracteurs et de discuter avec des agriculteurs", poursuit Xavier Willame. Au niveau des animations, le comité organisateur n’avait pas lésiné sur les moyens : food-truck, bar, château gonflable, glacier et même possibilité de réaliser des baptêmes en hélicoptère au-dessus de la région.

Avec le concours d’une météo estivale, cette grande fête du monde agricole est donc une réussite.