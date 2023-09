Quatrième course de cuistax à la Maroquette

Les équipes étaient composées de huit participants qui se sont relayés durant trois fois une heure et quart afin d’effectuer le plus grand nombre de tours possible du quartier. C’est la team Uzy qui s’est imposée devant l’équipe et des zouaves et celle des rescapés. Organisée sur le principe que la Formule 1, des essais libres et des chronos étaient organisés le matin tandis que la course a débuté l’après-midi.

Entre les tours, les équipiers ont le temps de se sustenter dans leur stand installé sur la place de la Maroquette. Une belle festivité pour entamer ce mois de septembre.