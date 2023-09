De nouveaux défis au centre culturel

Pour réaliser ce dossier de reconnaissance du projet d’Action culturelle générale, un diagnostic du territoire a été établi avec ses richesses, atouts, faiblesses et contraintes. Une analyse partagée avec les interrogations des citoyens a été réalisée. Ceux-ci ont été invités à s’exprimer via une enquête sur le site internet, une récolte de paroles durant le confinement. Le centre culturel s’est aussi basé sur ce qui s’est dit lors des rencontres citoyennes organisées au sein des villages par la Fondation Rurale de Wallonie dans le cadre du PCDR. L’atlas de récits d’un territoire partagé de Virginie Pigeon et le regard futuriste d’Étienne Duval et Jean Chauvelot, en résidence d’artistes à Walcourt, complètent cette photographie de la culture à Walcourt en 2023.

Projet d’action culturelle

Tout ce travail de réflexion a abouti à un nouveau projet d’action culturelle pour la période 2025-2029. Il comprend deux enjeux, cinq opérations culturelles et vingt-deux objectifs opérationnels ou pistes d’actions.

Ces deux enjeux sont, d’une part, permettre la participation à la culture et, d’autre part, valoriser les patrimoines culturel, matériel, immatériel et naturel.

Dans le cadre du premier enjeu, on distingue trois opérations culturelles:

– Partager la culture: mieux faire connaître l’offre d’activités culturelles, augmenter l’offre d’activités en collaboration avec les partenaires et diversifier l’offre pour le plus grand nombre de personnes.

– Co-créer avec et pour les jeunes un ou des projets culturels: aller à la rencontre des jeunes (12-15 ans) dans les écoles, conseil des jeunes, mouvements de jeunesse, récolter leurs attentes, créer une commission en lien avec le conseil communal des jeunes, imaginer avec eux un ou des projets culturels.

– Coopérer afin de pérenniser la dynamique 100% Rural: organiser et dynamiser le festival 100% Rural avec le réseau d’acteurs.

Deux opérations culturelles se partagent le second enjeu:

– S’approprier le patrimoine: organiser des activités de valorisation en lien avec le millénaire de la ville et de la basilique.

– Innover, voir autrement, changer son regard sur le patrimoine ; c’est-à-dire permettre de croiser différents regards sur le patrimoine, la manière d’habiter, les traditions en allant voir ailleurs et en s’inspirant d’autres pratiques.