En ce premier week-end d’août, Vogenée a connu une marche Saint-André particulièrement pluvieuse. Une météo aussi maussade pour un début août est assez rare de mémoire de marcheur. Daniel Dubois, qui est présent depuis le début, peut en témoigner. "Nous avons déjà connu des éditions pluvieuses mais comme celle-ci, j’avoue que c’est assez exceptionnel pour nous", déclare-t-il avant de s’avancer vers la bourgmestre Christine Poulin pour recevoir la médaille de la ville de Walcourt pour cinquante participations à la marche Saint-André de Vogenée !

"La marche avait déjà existé avant guerre et nous l’avons recréée en 1974, année au cours de laquelle elle est sortie pour la première fois au mois d’octobre", se souvient-il. Daniel Dubois faisait partie des fondateurs avec le président Marcel Lechat, la marraine Andrée Jandrain, André Malpaix ou encore la secrétaire Simone Cogna. "Au début, j’ai marché sapeur, puis grenadier et puis grenadier hollandais, peloton dans lequel j’ai remplacé mon père Albert Dubois comme sergent", poursuit Daniel. Depuis une vingtaine d’années, notre marcheur évolue également au sein du 2 régiment des zouaves de Walcourt ainsi que dans le peloton des sapeurs d’Yves-Gomezée. Une douzaine de marcheurs, enfants comme adultes, ont reçu soit un diplôme, soit une médaille pour leur fidélité à la marche Saint-André de Vogenée. Une fidélité précieuse pour un aussi petit village qui parvient, chaque année, à organiser une aussi belle compagnie pour défiler en l’honneur de saint André.

Douche de rentrée

Dimanche matin, tout le monde craignait pour la traditionnelle messe en plein air qui se déroule chaque année dans la propriété de Jean-Pierre Bayot. "Il n’est tombé que quelques gouttes (de pluie) et nous avons même eu droit à une petite éclaircie lors de la consécration, petit clin d’œil du ciel", s’est réjoui le chanoine Jean Tornafol. Les marcheurs ont, à nouveau, essuyé une belle averse accompagnée de vent lors du départ de l’après-midi avec la fanfare royale l’Union d’Yves-Gomezée. Le ciel est ensuite resté menaçant durant toute l’après-midi et durant la visite des marcheurs au camping "Le Cheslé". Par contre, la rentrée de la marche s’est déroulée sous une grosse averse qui n’a pas épargné la compagnie. Malgré cette météo plus que capricieuse, la tradition a été respectée avec les deux salves finales qui ont clôturé cette édition 2023 de la marche Saint-André. L’an prochain, on devrait assister à une édition beaucoup plus festive qui marquera le demi-siècle d’existence de la marche.

Il reste à présent deux marches pour cette année 2023 dans l’entité de Walcourt ; à savoir la marche Saint-Roch de Chastrès, le 15 août et la marche Saint-Laurent d’Yves-Gomezée le 27 août. On espère du beau temps pour ces deux derniers rendez-vous folkloriques de la saison.