Des marchés du terroir dans une ambiance médiévale

Cette année, la Ville a décidé de remettre le couvert et de proposer, à nouveau, trois marchés de terroir durant cet été. Le premier est programmé pour ce vendredi 7 juillet de 17h à 21h. Une cinquantaine de producteurs et d’artisans installeront leur stand sur les places entourant la basilique. Dès 17 h, les élèves de la Rock’School proposeront un concert en guise d’ouverture des festivités.

Ambiance médiévale

"Côté ambiance, princesses et chevaliers seront à l’honneur et les animations médiévales seront diversifiées tout au long de ces marchés", détaille Julie Poncin, de l’office du tourisme. Ce 7 juillet, il sera possible de s’initier au tir à l’arc et des combats d’épées résonneront aux quatre coins du marché tandis que des danses médiévales égaieront l’espace. Le vendredi 11 août, des concerts "néo-médiévaux" animeront le marché ainsi qu’un jongleur, un dresseur de rapaces et un stand de reconstitution médiévale. À 18h30, un spectacle de marionnettes sera donné sous chapiteau.

Lors du dernier rendez-vous, le vendredi 1er septembre, magicien, conteur insolite et cracheurs de feu seront de la partie tandis que des troubadours et autres ménestrels exalteront la foule dans une ambiance moyenâgeuse.

Au niveau stationnement, il est conseillé de laisser sa voiture sur le parking de Spayemont face au CPAS et accessible depuis la route des Barrages (N978). Il est possible de rejoindre le centre-ville en empruntant les ruelles des remparts.