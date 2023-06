L’harmonie royale l’Union de Fraire en mode marches pour son concert

Hommage

Placé sous la direction de Damien Bernard, les musiciens ont entamé leur concert par la marche de la Police Intégrée de Roland Cardon. Cette œuvre a été interprétée en hommage à Pierre Lejoly, décédé le 28 mars dernier, et qui était contrebassiste au sein de la société et agent de police de profession.

En fin de concert, le directeur artistique a cédé la baguette à son prédécesseur, Amour Matagne, pour la direction de la marche Laridah de Max Hempel qui était chère à l’ancien président Edgard Polomé dont le souvenir reste gravé dans la mémoire de tous les musiciens frairois.

Pour ce qui est de l’agenda, l’harmonie de Fraire participera à la marche Saint-Pierre de Florennes les 1er, 2 et 3 juillet avec Les Rouges. Deux semaines plus tard, les 15, 16 et 17 juillet, elle prendra part à la marche Saint-Ghislain de Fraire avec la compagnie des zouaves. Les 2 et 3 septembre, elle participera aux Celtic Days de Thy-le-Château et elle organisera son souper oberbayern le samedi 30 septembre. Les 14 et 15 octobre, ce sera le raclos en musique où l’on pourra apprécier différentes harmonies et fanfares invitées. Enfin, la saison se clôturera par la fête de Sainte-Cécile le dimanche 19 novembre.