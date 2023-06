Avec le soutien de l’équipe pédagogique de Somzée, Caroline Ons et Jean-Philippe Goblet ont organisé une rando VTT nocturne et des balades pédestres au départ du RFC Somzée, ce vendredi soir. Leur fille Laurine, 11 ans, est atteinte de la mucoviscidose. Comme ils reçoivent beaucoup de soutien de l’association MUCO, ils ont décidé d’organiser cette activité et de lui en reverser les bénéfices.