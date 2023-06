La Saint-Walhère s’annonce estivale, à Gourdinne

Walhère est un saint populaire de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Natif de Bouvignes, il est signalé comme doyen de Florennes et curé d’Onhaye en 1187. Il était âgé d’une soixantaine d’années lorsqu’il fut assassiné. Dans son étude critique sur la vie du saint, le chanoine Roland écrit que son meurtrier serait Francon, le vicaire d’Hastière. D’aucuns avançaient qu’il était son neveu et que, prêtre indigne, il se complaisait dans la débauche. Le pieux Walhère aurait essayé de le remettre sur le droit chemin tandis qu’ils traversaient, tous deux, la Meuse en barque. Le neveu aurait coupé court à la conversation en lui fendant le crâne avec sa rame. Le corps du malheureux, jeté dans le fleuve, échoua sur la berge. Il n’aurait pu être ramené à Onhaye qu’avec un char tiré par deux génisses blanches. Le public ne pouvait croire à cette histoire mêlant une peu de merveilleux à l’horreur du crime. Ce récit avait toutefois une base historique : les clergés d’Onhaye et d’Hastière se détestaient fraternellement depuis des décennies pour d’obscures raisons de dîmes usurpées et droits de pêche contestés. Walhère était vénéré dans de nombreux lieux de culte à travers l’Entre-Sambre-et-Meuse et l’Ardenne. À Gourdinne, la procession est organisée en son honneur pour la protection du bétail. Ce sont d’ailleurs les agriculteurs locaux qui portent sa statue à travers le village.