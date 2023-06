Le sport pourrait-il sauver les jumelages ?

Le week-end de Pentecôte, Thy-le-Château a reçu sa jumelle de Bonnières-sur-Seine. "La ville compte-t-elle s’investir un peu plus financièrement afin de redynamiser ces jumelages ?", interroge Laurent Leclercq (Oxygène-Toi Autrement). "Ce sont des comités qui s’occupent d’organiser les jumelages et, à Walcourt, ils ne sont plus que deux à en faire partie, explique la bourgmestre Christine Poulin (PS). Jadis, on attendait le jumelage pour partir à l’étranger. À présent, les jeunes disposent de beaucoup plus de facilités pour s’évader en dehors de chez eux et c’est certainement l’une des raisons qui explique que les jumelages ont du mal à survivre".

Pour sa part, Nicolas Preyat (MR-EC) pense que le sport pourrait être un bon vecteur pour relancer les jumelages. Il en a d’ailleurs parlé avec l’adjoint au maire de Bonnières-sur-Seine lors du récent jumelage avec Thy-le-Château.

Subside à Boukè

Chaque année, la subvention à la télévision locale et communautaire namuroise Boukè (ASBL Canal C) fait l’objet d’observations. "Il est regrettable qu’ils ne suivent pas les épreuves sportives telles que les trails, joggings ou notre tournoi de volley-ball du mois d’août qui attire plusieurs centaines de participants", déplore Vincent Bedoret (MR-EC) qui a émis un vote négatif.

"La bonne question à se poser est de savoir s’ils viennent suffisamment par rapport à l’investissement de Walcourt mais il est normal que nous leur apportions notre soutien", déclare Guy Bernard (Écolo Vers Demain). Ludovic Henrard (Les Engagés) et Laurent Brousmiche (Oxygène-Toi Autrement) se sont abstenus sur ce point.

Comme chaque année, un subside de 250 € sera attribué à chacune des quatre harmonies et fanfares de l’entité. Chaque compagnie et marche folklorique reçoit également 250 € tandis que la Marche Notre-Dame de Walcourt reçoit, en plus, 850 € pour couvrir la participation à la Trinité de la compagnie de Daussois et 400 € pour la compagnie de l’entité.