La femme à l'honneur lors du Thy Show du collège Saint-Augustin, à Thy-le-Château

Des mois de préparation

La préparation de ce Thy Show a mis tout le monde à contribution depuis des mois, que ce soit pour réaliser les coiffures, les maquillages, pour défiler, pour animer le spectacle ou pour danser. La plupart des élèves ont mobilisé leurs talents afin de présenter un show unique et époustouflant. "L’équipe éducative s’est, elle aussi, beaucoup investie dans le but de montrer au public ce dont étaient capables les étudiants", insiste Sophie Delers.

Les élèves de l’option coiffure n’étaient pas les seuls à être mis à l’honneur: ceux de l’option puériculture et ceux du premier degré différencié ont également participé au spectacle. Tous peuvent être fiers d’eux car le résultat était à la hauteur de leur investissement.

Pour ceux qui auraient manqué l’événement, l’école reste ouverte jusqu’au 14 juillet afin de faire découvrir aux intéressés les différentes classes et options proposées par l’école, à savoir le 1er degré commun et différencié, la 3 professionnelle polyvalente, la 3 Coiffure ainsi que les 4, 5, 6 et 7 Coiffure et Puériculture.