Le sport pour redonner du souffle au jumelage de Thy-le-Château

L’an dernier, le 50e anniversaire du jumelage entre Thy-le-Château et Bonnières-sur-Seine avait été dignement célébré dans la commune française du département des Yvelines. Comme le veut la tradition, c’était donc au tour des Thyrocastellopolitains d’accueillir leurs jumeaux en ce week-end de Pentecôte. Tous se sont d’abord retrouvés à la salle du gymnase pour la partie officielle en présence des autorités des deux communes. La bourgmestre Christine Poulin, les échevins Matthieu Liessens et Nicolas Preyat représentaient la Ville de Walcourt tandis que Jean-Luc Coquerel représentait Bonnières-sur-Seine en tant qu’adjoint au maire. "Jadis, les jeunes n’avaient pratiquement que le jumelage pour partir à l’étranger. Aujourd’hui, il leur suffit de commander un billet d’avion sur internet et ils peuvent voyager facilement. Le jumelage n’est pas simple à se perpétuer mais je peux vous certifier qu’on y vit de très beaux échanges et je souhaite qu’il se perpétue encore longtemps entre nos deux cités", a-t-elle déclaré. Pour sa part, l’adjoint au maire de Bonnières-sur-Seine a eu une pensée pour les défunts du jumelage et ceux qui sont décédés du Covid. "L’an dernier, nous avons fêté le demi-siècle d’existence de notre jumelage, ce qui prouve la solidité de nos relations d’amitié", a-t-il poursuivi.