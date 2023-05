Des églises seront ouvertes ce week-end

Sainte-Remfroid

En collaboration avec le centre culturel de Walcourt, la paroisse Sainte-Remfroid participe depuis plusieurs années maintenant, à cet événement. "Cette année, notre église accueillera l’exposition itinérante du CIPAR (Centre interdiocésain du patrimoine et des arts religieux) baptisée “Saint, Saints, Sains”. Elle sera accessible ce samedi 3 juin de 14h à 22h, le dimanche 4 juin de 10h à 13h et de 14h à 18h ainsi que les dimanches 11, 18 et 25 juin de 14h à 17h30 ou sur rendez-vous", explique Vincianne Gouttebarge. Le samedi 3 juin à 19h30, Hélène Cambier (Service Patrimoine de l’Évêché de Namur) et Léopold d’Otreppe (CIPAR) donneront une conférence sur le thème "Saints sculptés de nos églises. Quels enjeux de conservation ?". La conférence sera suivie d’un vin d’honneur offert par la ville de Walcourt.

Avec le chantier des Tuyaux à Petigny

Dans ce cadre des Journées Églises ouvertes, l’église de Petigny sera accessible au public ces samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ce sera l’occasion de découvrir la restauration récente de l’édifice, mais aussi l’actuel chantier de restauration de l’orgue Schyven du XIXe siècle. Les membres du comité des Tuyaux, qui relève le défi du remontage de l’instrument, seront présents le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 12h.

Un nouveau chemin de croix à Gochenée

Un nouveau Chemin de croix sera inauguré dimanche à 14h à l’église de Gochenée. Créé par l’artiste Muriel Prignon, il sera l’objet d’une présentation à 14h30, suivie d’une vidéo de présentation de l’histoire de l’édifice entre 15h30 et 17h30.

Le programme complet des Journées Églises Ouvertes est consultable sur le site https ://openchurches.eu/