De l’ambition pour le centre culturel de Walcourt

L’ordre du jour du conseil communal de Walcourt de ce lundi soir était bien rempli. Il ne comportait pas moins de trente-sept points inscrits en séance publique. Le projet de rénovation et d’extension du centre culturel en faisait partie. "Nous vous proposons de voter, ce soir, le marché relatif à ce projet qui se subdivise en deux lots : le premier comprend l’architecture, la stabilité, les techniques spéciales et le second, les mobiliers, détaille l’échevin de la Culture, Nicolas Preyat (MR-EC). Il s’agit d’un projet ambitieux dont le budget s’élève à plus de deux millions d’euros. Mais il fait sens. Il verra le jour au cœur du tout nouveau quartier Verlaine qui sera équipé d’une crèche, de logements et d’une toute nouvelle infrastructure culturelle qui regroupera les locaux du centre culturel, l’office du tourisme et la bibliothèque communale".